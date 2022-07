Kinderwagen-Tragödie: «Diese Bilder werden meine Schwester für immer verfolgen»

Ein Kleinkind wurde am Freitagmorgen in Wangen an der Aare BE von einem Güterzug erfasst und starb. Nun spricht die Tante des Kindes.

Ein Kleinkind wurde am Freitag beim Bahnhof in Wangen an der Aare von einem Güterzug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Trauer um das Kind ist riesig. «Wir können es kaum fassen, es ist schrecklich», sagt L.*, die 20-jährige Tante des Mädchens. Sie erzählt, der Kinderwagen sei wegen eines Stosswindes ins Rollen gekommen und auf das Gleis gefallen. «Meine Schwester ist dem Wagen nachgerannt, aber es war schon zu spät.»

Die 22-jährige Mutter sei am Freitag mit ihrem besten Freund unterwegs gewesen. «Es ist der absolute Horror, diese Bilder werden meine Schwester und ihren Kollegen das Leben lang verfolgen.» Aktuell stehe die Mutter unter Schock. «Sie ist aufgelöst. Das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann», so L. Was ihre Schwester jetzt brauche, sei vor allem viel Zeit.

«Ich habe sie geliebt wie eine eigene Tochter»

Die Familie, die in der Region Bern lebt, verbringe seit dem Unfall viel Zeit zusammen. Auch der beste Freund der Mutter sei mit ihnen, um zu trauern. «Wir versuchen, meine Schwester so gut es geht zu unterstützen. Es ist alles so schwierig, aber wir geben unser Bestes», so L. Auch sie selbst könne die Situation kaum fassen. «Meine Nichte war ein wunderbares Kind. Sie war immer fröhlich und hatte ein Lächeln im Gesicht. Ich habe sie geliebt wie eine eigene Tochter.»

Mit dem Vater des Kindes stehe die Mutter nicht in Kontakt. «Die Polizei ist bei ihm zu Hause vorbeigegangen, um ihn über den Unfall zu informieren.» Ihre Schwester sei alleinerziehend gewesen, sie habe sich vom Vater bereits vor der Geburt des gemeinsamen Kindes getrennt. «Meine Nichte hat die Familie ihres Vaters jedoch regelmässig gesehen.»

