Brustkrebs-Prävention: Artits malt Bilder mit Brüsten

Brustkrebs gehört zu einer der häufigsten Krebsarten bei Frauen. Jedes Jahr erkranken in der Schweiz etwa 6200 Frauen daran. Brustkrebs kann alle treffen. Frauen in jedem Alter können von der Krankheit betroffen sein, aber auch Männer können Brustkrebs kriegen.

Um auf das Thema zu sensibilisieren und Geld für einen guten Zweck zu sammeln haben die Zürcherin Katrin Espalage und die Genferin Noélie Martin etwas Ungewöhnliches auf die Beine gestellt: Sie gründeten Artits . Das Wort setzt sich aus «Art» Englisch für «Kunst» und «Tits», also «Brüste», zusammen. Bei Artits malen Künstlerinnen statt mit dem Pinsel mit ihren Brüsten.

Bilder mit Brüsten für den Kampf gegen Krebs

Einzige Bedingung: Das Bild muss mit den Brüsten gemalt werden. Die daraus entstandenen Kunstwerke werden von den Künstlerinnen an Artits gespendet. Dabei fliessen alle Erlöse an die Organisation Centre Otium, wo Krebspatientinnen und Krebspatienten und deren Angehörige Unterstützung finden.

Ab Donnerstag, dem 21. Oktober, um 19 Uhr können die Bilder im Viadukt Coworking Space im Bogen E in Zürich bewundert und erstanden werden. Die Ausstellung dauert bis am Sonntag, 24. Oktober.

Das hilft bei der Brustkrebs-Früherkennung

Wenn du dir selbst Gedanken machst, wie du Brustkrebs vorbeugen kannst, ist die Früherkennung unerlässlich. Jüngere Frauen sollten sich bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt mindestens einmal im Jahr die Brust untersuchen lassen. Auch zuhause ist es sinnvoll, die Brüste regelmässig selbst abzutasten. So lassen sich am einfachsten Unregelmässigkeiten oder Knötchen in der Brust erkennen.