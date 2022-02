Zürich - Diese Bisherigen wollen im Stadtrat weiterregieren

1 / 3 Acht der neun Stadträte und Stadträtinnen kandidieren erneut. Stadt Zürich Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) tritt nicht mehr an. Tamedia AG/Urs Jaudas Am 13. Februar wählt die Stadt Zürich ihre Stadtregierung. 20min/Michael Scherrer

Am 13. Februar wählt die Stadt Zürich ihre Stadtregierung. Acht der neun Bisherigen treten nochmals an.

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP)

Corine Mauch ist seit 2009 Stadtpräsidentin. 20min/Marco Zangger

Frau Mauch, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Ich liebe meine Arbeit als Stadtpräsidentin und bin sehr motiviert, mich weiterhin dafür einzusetzen, dass wir unsere hohe Lebensqualität über die Corona-Krise hinaus erhalten können. Ich will mich für die Menschen und Unternehmen in dieser Stadt engagieren.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Die Bewältigung der Corona-Krise wird uns noch länger beschäftigen. Seit Beginn der Pandemie haben wir seitens Stadt besonders betroffene Menschen und Unternehmen rasch und pragmatisch unterstützt – zielgerichtet ergänzend zu den Massnahmen von Bund und Kanton. Wir bleiben dran.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Den einen Ort gibt es nicht – es ist die grosse Vielfalt, die mich immer wieder aufs Neue begeistert: Joggen im Stadtwald, Apéro vor dem Tanzhaus an der Limmat, ein Ausstellungsbesuch im Helmhaus, die Läden bei mir im Quartier – und natürlich das Stadthaus als schönster Arbeitsort, den ich mir denken kann.

Schulvorsteher Filippo Leutenegger (FDP)

Filippo Leutenegger (FDP) ist seit 2018 Vorsteher des Schul- und Sportdepartements. Tamedia AG/Urs Jaudas

Herr Leutenegger, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Mit der Einführung der Tagesschulen, dem Ausbau der Sportanlagen und natürlich der Bereitstellung des nötigen Schulraums gibt es noch grosse Herausforderungen zu meistern. Diese Aufgaben möchte ich weiter umsetzen und vorantreiben.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Die Umsetzung der Tagesschulen ist eines der Kernthemen. Die Schulraumoffensive hat zu einer leichten Entspannung geführt, aber die rechtzeitige Bereitstellung des benötigten Schulraums bleibt sehr anspruchsvoll. Zudem möchte ich dem Schulpersonal Sorge tragen und setze mich dafür ein, dass das Schulpersonal administrativ und damit von bürokratischen Aufgaben entlastet wird.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Zürich hat viel Charme – am liebsten bin ich aber am See.

Bauvorsteher André Odermatt (SP)

André Odermatt (SP) kandidiert ebenfalls. 20min/Celia Nogler

Herr Odermatt, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Wenn wir planen und bauen, prägt das die Stadt für Jahrzehnte. Mit meiner Erfahrung als Hochbauvorsteher weiss ich, wie man Schnellschüsse verhindern und stattdessen eine Entwicklung mit hoher Qualität sicherstellen kann.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Die grösste Sorge der Zürcher und Zürcherinnen ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Entsprechend werde ich in diesem Bereich die Spielräume voll ausreizen und dafür sorgen, dass mehr preisgünstiger Wohnraum entsteht. Ziel ist es, bis im Jahr 2050 ein Drittel gemeinnützige Wohnungen in der Stadt zu haben. Dafür braucht es einen Extra-Effort.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Vom Röschibachplatz bis zum unteren Letten bietet mir mein Quartier eine Vielzahl von Lieblingsorten.

Vorsteher der Industriellen Betriebe Michael Baumer (FDP)

Michael Baumer (FDP) will im Stadtrat bleiben. Tamedia AG/Urs Jaudas

Herr Baumer, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Meine Aufgabe als Vorsteher der Industriellen Betriebe erfüllt und begeistert mich. Nach meinen ersten vier Jahren im Amt konnte ich vieles bewegen und die Basis für Neues legen. Dazu gehören zum Beispiel die ÖV-Vision 2050 und der Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion. Da will ich nun an der weiteren Umsetzung dieser vielfältigen Projekte weiterarbeiten.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Ich will konkret bei der Energieversorgung mit attraktiven Angeboten klimafreundliches Heizen ermöglichen. Dazu braucht es mehr Koordination und klare Ansprechpartner aufseiten Verwaltung sowie weniger «Ämter-Wirrwar». In Sachen umweltfreundliche Mobilität will ich vorantreiben, dass der öffentliche Verkehr in absehbarer Zeit einen grösseren Anteil am Verkehr übernimmt. Das kann nur durch den weiteren Ausbau des aktuellen Angebots gelingen.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Das ist ganz eindeutig der «Züri»-See, präziser noch bei strahlendem Wetter auf einem Boot unweit der Quaibrücke. Denn von dort aus kann man meiner Meinung nach sowohl die grandiose Aussicht auf das Alpenpanorama als auch den Blick auf die wunderschöne Zürcher Innenstadt geniessen.

Sozialvorsteher Raphael Golta (SP)

Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) stellt sich zur Wiederwahl. Tamedia AG/Urs Jaudas

Herr Golta, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Ich bin Sozialvorsteher aus Leidenschaft. Das habe ich in den letzten acht Jahren mit viel Engagement gezeigt. Für die Zukunft gibt es immer noch viel zu tun: zum Beispiel die soziale Absicherung von Zürcherinnen und Zürchern ohne Schweizer Pass oder Massnahmen zur gezielten Verbesserung der Betreuungsqualität in den Zürcher Kitas.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Alle Zürcherinnen und Zürcher müssen auf eine verlässliche soziale Absicherung zählen können, die sie in schwierigen Zeiten auffängt. Genauso wichtig ist es aber auch, Menschen, deren Jobs in der nächsten Zeit gefährdet sind, für eine berufliche Weiterbildung zu motivieren und sie dabei auch finanziell zu unterstützen. Das machen wir in Zukunft mit den neuen Arbeitsmarktstipendien.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Da gibt es nicht nur einen. Generell mag ich die versteckten, ruhigeren Ecken unserer Stadt, etwas fernab vom herausgeputzten Vorzeige-Zürich. Ausserdem bin ich gerne im und um den Zoo herum unterwegs oder auch im Sihlwald, der für mich auch klar zu Zürich gehört.

Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP)

Als erster Stadtrat gab Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) letztes Jahr seine Wiederkandidatur bekannt. Tamedia AG/Urs Jaudas

Herr Hauri, wieso sollte man Sie erneut wählen?

2018 habe ich ein Departement mit vielen Blockaden übernommen und wieder auf Kurs gebracht. Ich möchte die nächsten vier Jahre an den aufgegleisten Projekten weiterarbeiten und die Klima-, Alters- und Gesundheitspolitik der Stadt mitprägen.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Zürich braucht dringend mehr Alterswohnungen. Zudem will ich die Diversität bei allen Angeboten für Seniorinnen und Senioren besser verankern, so planen wir erste Wohnungen für queere Menschen, inklusive Pflegeplätzen.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Die Josefwiese: urban, vielfältig, multikulturell.

Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne)

Auch Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) tritt nochmals an. Tamedia AG/Urs Jaudas

Frau Rykart, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Als Stadträtin kann ich positiv Einfluss auf das Leben in Zürich nehmen, die Arbeit als Sicherheitsvorsteherin bereitet mir grosse Freude. Man sagt, ich sei eine gute Zuhörerin, würde die Dinge sorgfältig abwägen und auch mutig und nicht dogmatisch entscheiden.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Das Verkehrsthema bleibt zentral. So gilt es mehr Platz für Fuss- und Veloverkehr zu schaffen. Dringend ist die Sicherheit der Velofahrenden zu verbessern und die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Die Josefstrasse in ihrer ganzen Länge.

Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne)

Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) kandidiert ebenfalls. 20min/Celia Nogler

Herr Leupi, wieso sollte man Sie erneut wählen?

Ich setze mich ein für eine solide und faire Finanz- und Steuerpolitik, mehr bezahlbare Wohnungen, Engagement gegen die Klimakrise, Freiräume für Junge sowie Lebensqualität und Chancengleichheit für alle.

Was wollen Sie bei einer Wiederwahl als Erstes angehen?

Die Anzahl der bezahlbaren Wohnungen in der Stadt Zürich weiter steigern, Freiräume für Jugendliche fördern, Herausforderungen der Klimakrise aktiv angehen und die stabilen Finanzen der Stadt Zürich sichern.

Was ist Ihr Lieblingsort in Zürich?

Am und im See sowie auf dem Velo in der ganzen Stadt.