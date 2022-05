Diese bösen Missgeschicke passierten Promis schon online

Ähnlich ging es auch Herzogin Meghan (40): Sie teilte ein Bild, auf dem sie das Lieblings-Armband von Prinz Harry (37) trug – so kam ihre Beziehung 2016 erstmals ans Licht.

Erst letzte Woche tappte Christine Lambrecht auf Instagram in ein Fettnäpfchen.

Herzogin Meghan

Bevor Herzogin Meghan ihre Liebe zu Prinz Harry im Jahr 2016 offiziell machen konnte, geschah der 40-Jährigen ein Patzer auf Instagram. Die Sussex postete ein Foto von sich, auf dem sie das Lieblingsarmband des Prinzen trug. Dieses Schmuckstück kannten die ganz grossen Royal-Fans natürlich – und kamen den beiden Turteltauben so auf die Schliche. Ein solches Missgeschick wird der Herzogin wohl nicht so schnell wieder passieren: Sie hat heute nämlich keinen eigenen Instagram-Account mehr.

Shkodran Mustafi

Mit einem Klick sorgte der deutsche Fussballer Shkodran Mustafi (30) für grosses Chaos. Auf Instagram postete der Innenverteidiger vor rund vier Monaten ein Bild von sich, wie er mit verletztem Bein im Garten seiner Villa in Bétera in der Sonne lag. Kurz darauf passierte dann das Unglück: Diebe brachen beim Sportler ein und begingen einen schweren Raub. Durch das Posting des Sportlers erhielten die Räuber offenbar einen Hinweis darauf, wie sie in sein Haus gelangen konnten.