Winterthur: Diese Boliden waren der Polizei dann doch etwas zu laut

Die Polizei legte sechs Fahrzeuge still.

Während mehrerer Stunden kontrollierten Polizistinnen und Polizisten am vergangenen Wochenende rund 20 Fahrzeuge und deren Lenker, die innerorts übermässigen Lärm verursachten. Bei fünf Fahrzeugen wurden unerlaubte technische Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt. Die Fahrzeuge wurden stillgelegt und die Lenker wegen nicht vorschriftsgemässer Abänderungen zur Anzeige gebracht.