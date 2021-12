Biontech/Pfizer oder Moderna? : Diese Boosterimpfung bietet den besten Schutz vor Omikron

Mit Omikron nimmt die Wirksamkeit des Impfschutzes schneller ab. Das BAG ruft deshalb zur Boosterimpfung auf. Eine Studie aus England zeigt nun, welche Impfstoff-Kombination am wirksamsten ist.

Die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus bestimmt das Infektionsgeschehen in Europa. Auch in der Schweiz ist mittlerweile die Mehrheit der Neuinfektionen auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Die Fallzahlen sind in der Folge auf einen Rekordstand gestiegen. Da die Virusvariante die Schutzwirkung der Impfstoffe teilweise umgehen kann, sollen laut BAG möglichst viele Menschen in der Schweiz eine Auffrischungsimpfung erhalten. Laut der Corona-Taskforce des Bundes erneuere die dritte Impfung zumindest kurzfristig den Schutz vor einer Infektion mit Omikron auf rund 60 bis 85 Prozent.



Aber welche mRNA-Boosterimpfung schützt am meisten vor einer Omikron-Ansteckung? Die Antwort auf diese Frage veranschaulichen neue Daten aus England. Im «Impfreport von Woche 51» des britischen Gesundheitsministeriums sind insgesamt 147’597 Delta-Fälle und 68’489 Omikron-Fälle analysiert worden. Dabei wurden die Impfraten bei Personen mit einem positiven PCR-Test mit jenen mit einem negativen Test miteinander verglichen und so die Schutzwirkung der Impfstoffe ermittelt.