USA - Diese Bootstour hätte tödlich enden können

Das Boot mit den vier Frauen an Bord trieb immer weiter Richtung Damm und damit Abgrund. Eine Person verständigte den Vermieter. Doch auch dieser konnte nicht viel machen. Er konnte durch ein Seil lediglich verhindern, dass das Boot der Ausflüglerinnen in der Tiefe verschwindet. Auch für die Rettungskräfte erwies sich der Einsatz als schwierig – wären sie mit ihren stärkeren Booten zu nah an jenes der vier Frauen gekommen, hätte auch dies aufgrund der Wellen zur Tragödie führen können. Denn, so die Beamten: «Wenn man über den Damm geht, dann landet man eigentlich auf Beton.»