#FakePandemic

Diese Botschaft haben Covid-Patienten an die Verschwörer

Nur ein Grippe oder ein Freipass zur Zerstörung der Demokratie: Covid-19-Patienten sagen, was sie von der Corona-Skepsis halten.

In den sozialen Netzwerken kursieren unter Hashtags wie #FakePandemic oder #Fearporn zuhauf Posts von Corona-Skeptikern. Einige wittern im Notrecht den Versuch, die Meinungsfreiheit einzuschränken, eine Diktatur zu installieren und die Bevölkerung durchzuimpfen. Andere glauben, Corona gebe es schon lange. Die Erkrankung sei nicht schlimmer als eine Grippe, die Weltgesundheitsorganisation und Bill Gates dramatisierten die Situation aus Eigeninteresse. Doch was sagen Menschen zu diesen Theorien, die das Virus schlimm erwischt hat?

«Ein Hohn für uns Covid-Patienten»

«Die steigenden Fallzahlen bereiten mir Sorge. Vor allem, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, es sei nur eine Grippe. Wer die heimtückische Krankheit hatte, würde nie so sprechen. Wenn ich die Corona-Skeptiker sprechen höre und demonstrieren sehe, ist das ein Hohn für alle Patienten mit einem schweren Verlauf. Und für die Hinterbliebenen, deren Angehörige es nicht geschafft haben. Ein Reporter wurde an einer Demonstration gefragt, warum er eine Maske trage. Wenn ich solche Dinge höre, frage ich mich, wie man einen solchen ‹Seich› erzählen kann.

Ich glaube nicht, dass der Bund und Kantone die Massnahmen beschlossen haben, um die Meinungsfreiheit einzuschränken, wie das die Verschwörer behaupten. Sobald es möglich war, haben alle Staaten so schnell wie möglich die Massnahmen wieder gelockert. Wenn ich Fotos von Partys sehe, bei dem die Gruppen ihre Köpfe zusammenstecken, ist das aus der Sicht eines Erkrankten unverständlich. Die Politik ist das eine – aber wir haben es mit unserem Verhalten selbst in der Hand, die unkontrollierte Verbreitung des Virus zu verhindern.»

«Leute leiden und sterben»

Die Genferin Laura Mejias (25) steckte sich im März wohl am Flughafen an – und entwickelte schwere Symptome. Obwohl sie keinerlei Vorerkrankungen hat und topfit ist, hatte sie Atemnot, starke Gliederschmerzen und verlor den Geschmackssinn. Es geht ihr besser, doch auch sie leidet noch immer unter den Nachwirkungen, etwa wenn sie Sport macht. «Ich verstehe es, dass einige sagen, Covid-19 sei nicht schlimmer als eine Grippe, weil die Krankheit nicht bei allen einen schweren Verlauf nimmt. Aber die Leute, die es sagen, haben das Virus nur mit schwachen Symptomen erlebt. Darum glaubt man Leuten wie mir nicht, die es hart traf. Zu den Verschwörern sage ich: Das Virus ist kein Spass, es ist keine Lüge, sondern existiert wirklich. Es gibt Leute, die daran sterben, die leiden, die ihren Job verlieren.

«Wer mitmacht, handelt feige»

Marco Solari (76), der Präsident des Filmfestivals Locarno, wurde am 10. März notfallmässig ins Spital eingeliefert – mehrere Tage lang lag er auf der Intensivstation, während neben ihm Menschen starben. Er überlebte, die Bilder vergisst er aber nicht mehr. Inzwischen organisiert er wieder das Festival, einen 100-Meter-Lauf macht er aber nicht mehr. Zu den Corona-Leugnern hat er eine deutliche Meinung.



«Es gibt in der Geschichte furchtbare Katastrophen, die geleugnet werden. Auch die Verleugnung der Corona-Pandemie grenzt an geistige Demenz. Es gibt keine Worte, die stark genug wären, um die Äusserungen von einigen Frustrierten zu geisseln. Wenn ich den Unsinn höre, der in (zu) vielen Blogs und sozialen Medien verbreitet wird, frage ich mich, ob sie die Krankheit erst selbst erleben müssen. Die schrecklichen Bilder aus Bergamo, als die Leichen mit dem Camion abtransportiert wurden, haben sich ins Gedächtnis gebrannt. Wer sagt, das alles sei halb so schlimm gewesen, verhöhnt die Toten. Ich verschwende nicht die Zeit, um mich mit dem Unsinn zu befassen. Früher blieb das Gerede am Stammtisch, jetzt wird es grenzenlos weiterverbreitet. Wer hier mitmacht – oft noch unter einem Pseudonym – handelt feige.»