Trikot soll FCB-Boss umstimmen : Diese Botschaft hat David Degen für Bernhard Burgener

Auf Instagram meldet sich am Samstagabend David Degen zu Wort. Er appelliert an Bernhard Burgener, sein Kaufangebot anzunehmen.

Am Montag entscheidet der Verwaltungsrat über Degens Kaufangebot.

Am Samstagabend meldet sich David Degen auf Instagram zu Wort.

Am Montag entscheidet wohl der Verwaltungsrat des FC Basel über die Zukunft des Vereins. Diese Woche hat David Degen FCB-Boss Bernhard Burgener ein Kaufangebot für dessen Anteile unterbreitet. Aber nicht nur das. Auf Instagram verrät der ehemalige FCB-Profi, was er Burgener noch auf den Tisch gelegt hat.

Daneben ist ein Foto einer Karte zu sehen. Darin schreibt Degen: «Lieber Bernhard, das ist für mich eines meiner wichtigsten Shirts, welches ich Dir hiermit schenke. Ich habe für den Club in diesem Shirt Blut und Schweiss geschwitzt und grosse Erfolge gefeiert. Der FCB ist eine Institution. Es geht um die Sache! Triff die richtige Entscheidung! Auch für Dich persönlich. Es ist Zeit. LG David.»

Die Nachricht ist als Kampfansage zu deuten. Degen will Burgener überzeugen, sein Kaufangebot demjenigen der Basel Dream & Vision AG und des englischen Investors Centricus vorzuziehen. Ob er Erfolg hat, wird wohl an der Verwaltungsratssitzung am Montag entschieden.