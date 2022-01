Seit Corona führt fast ein Drittel der Firmen Vorstellungsgespräche per Videocall. Zudem ist Homeoffice vielerorts normal – insbesondere in der Software-Entwicklung und der IT-Branche.

Top 10 : Diese Branchen bieten am meisten Homeoffice-Stellen an

1 / 11 Seit der Pandemie gehört zu Hause arbeiten zum Alltag. Je nach Branche gibt es aber unterschiedlich viele Homeoffice-Stellen. Das sind die Top Ten: 20min/Michael Scherrer Auf dem zehnten Platz landet das Rechtswesen. Dort sind 11,91 Prozent der Stellen Homeoffice-Jobs. Getty Images Platz neun: Projekt-Management mit 13,68 Prozent. Getty Images

Darum gehts: Seit Corona digitalisieren Firmen ihre Bewerbungsprozesse immer mehr.

Fast ein Drittel der Unternehmen führt Vorstellungsgespräche per Videocall.

Auch Homeoffice gehört vielerorts zum Standard. Je nach Branche gibt es aber unterschiedliche viele Stellen fürs Arbeiten von zuhause.

Die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert. So führen inzwischen fast ein Drittel der Unternehmen in der Schweiz Vorstellungsgespräche per Videocall. Das geht aus einer aktuellen Studie der Jobsuchmaschine Indeed hervor.

Allerdings könnten weitaus mehr Firmen den Bewerbungsprozess digitalisieren. Denn nur ein Viertel der befragten Unternehmen erhält zurzeit die richtige Anzahl Bewerbungen auf ihre Stellenausschreibungen. Bei einem Drittel sind es zu viele, bei einem Drittel zu wenig Bewerbungen.

«Online-Stellenanzeigen erhöhen die Reichweite, Teile des Prozesses können automatisiert werden», sagt Thomas Kaiser von Indeed. Dabei können Firmen etwa mit Video-Interviews schneller mehr passende Bewerbende herausfiltern. «Damit werden auch Ressourcen in der Personalabteilung geschont», so Kaiser.

Auch das Arbeiten von zuhause gehört heute bei vielen Berufen zum Alltag. In welchen Jobs es am meisten Homeoffice-Stellen gibt, erfährst du in der Bildergalerie oben.