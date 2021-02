Auch in Fitnesscentern kam es vermehrt zu Beanstandungen.

Kantonale Behörden haben im zweiten Halbjahr 2020 über 80’000 Mal Schutzkonzepte in öffentlich zugänglichen Einrichtungen vorgenommen.

Diese werden von den Kantonen kontrolliert. Laut der «NZZ am Sonntag» wurden im zweiten Halbjahr 2020 80’000 Schutzkonzepte von öffentlich zugänglichen Betrieben vorgenommen. Das sind Restaurants, Nachtlokale, Beherbergungsbetriebe, Indoor-Freizeitanlagen, Einkaufsläden sowie Veranstaltungen und übrige Betriebe. Die Zeitung kommt zum Schluss: Bei jeder fünften Kontrolle fanden die Polizei, Gesundheitsämter oder Behörden Mängel.

Treffpunkte im Fokus

Am schlechtesten schneiden die Orte ab, an denen sich viele Menschen treffen und sich bewegen. Die meisten Beanstandungen verzeichnen somit Nachtlokale, Discos, Fitness-Center und Indoor-Freizeitbetriebe. Dort wurde im Schnitt jedes dritte Schutzkonzept beanstandet. Auch bei den Gastro-Betrieben sorgten vor allem Lücken bei der Erhebung der Kontaktdaten zu Beanstandungen.

Kleinigkeit bis Zwangsschliessung

Laut der «NZZ» bestätigen Kantonsvertreter, dass es sich oft auch um Bagatellfälle handelte, die schnell und unkompliziert behoben werden konnten. Doch liege das Problem in der Spannweite: Im untersuchten Zeitraum schlossen die Kantonsbehörden jede Woche einige Betriebe, so Andreas Bucher, der Sprecher des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, gegenüber der NZZ.

Auch für die ersten zwei Monate 2021 hat das BAG zu den Kontrollen bereits Zahlen veröffentlicht. In diesem Zeitraum fanden bereits 10’534 Kontrollen statt. In den öffentlich zugänglichen Betrieben schwingen nun Beanstandungen wegen der Maskentragpflicht oben aus, dicht gefolgt von ungenügendem Abstandhalten. War im letzten Halbjahr noch das «Nicht»-Erheben der Kontaktdaten ein grosse Problem, wurden sie im neuen Jahr auf die gut 10’000 Kontrollen 30 Mal beanstandet was 0,3 Prozent entspricht. Das liesst sich zwar beruhigend, kommt aber gewiss auch davon, dass die Restaurants derzeit geschlossen sind.