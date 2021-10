Diese Branchen kürzen am meisten Vaterschaftsurlaub

Seit Anfang Jahr haben junge Väter Anrecht auf zehn Tage Vaterschaftsurlaub. Mit den Wochenenden reicht das für 14 Tage Ferien. Viele Unternehmen geben Vätern aber freiwillig mehr Zeit nach einer Geburt. So gibts in der IT- und Kommunikationsbranche sowie in der Pharmaindustrie durchschnittlich 30 bis 31 freie Tage.