Am Mittwoch werden Münzen, Medaillen, Banknoten und Orden versteigert.

Am Dienstag kamen seltene Briefmarken unter den Hammer.

Im Auktionshaus Rapp in Wil SG finden vom 24. bis 28. November Auktionen statt.

Rare Einzel- Briefmarken und ganze Kollektionen waren die Glanzstücke der Auktionseröffnung am Dienstag, erklärt Marianne Rapp Ohmann, Geschäftsführerin des Auktionshauses Rapp . Normalerweise ist die Auktion ein Stelldichein von Sammelnden, Händlern und Menschen aus aller Welt, die das Schöne und Seltene suchen. Doch in diesem Jahr durften gemäss einer Medienmitteilung nur 50 anwesende Besucher im Saal sein – normalerweise sind es zeitenweise über 200.

Die Auktion habe sich denn auch stark ins Internet verlagert. Bis Dienstagnacht wurden bereits mehr als 2000 Personen fürs Internetbieten in Echtzeit freigeschaltet. heisst es weiter. Stündlich melden sich laut Rapp mehr Interessierte, die in den nächsten Tagen noch mitbieten wollen. Die internationale Rekord-Internetbeteiligung über mehrere Versteigerungsplattformen führte am ersten Auktionstag zu aussergewöhnlich langen Bietergefechten.