Kreislaufwirtschaft – Diese Brockis sind Paradiese für umweltbewusste Stöber-Junkies

Brockenhäuser verleihen Gebrauchtwaren neues Leben und schützen so die Umwelt. Aber auch das Portemonnaie: Sie sind wertvolle Fundgruben für Schnäppchenjäger mit Lust auf eine neue Garderobe oder Inneneinrichtung.

Darum gehts Brockenhäuser verleihen gebrauchten Waren ein zweites Leben und schonen so die Umwelt.

Von Möbeln über Geschirr und Gläser bis zu Kleidern und allerlei Kuriosem: Brockis sind wunderbare Stöber-Stuben, auch für den Zeitvertreib.

Die Erträge von einigen Brockihäusern fliessen in wohltätige Zwecke.

Sie sind die Shopping-Tempel der Kreislaufwirtschaft: Brockenhäuser. Hier landen Möbel, Kleider, Teller und Gläser, die von den einen nicht mehr gebraucht und von anderen gesucht werden. Brockis sind oft eine Fundgrube für Kurioses, Antikes und Seltenes.

Nicht alles, was den Weg ins Brocki antritt, ist alt. Ein Teil der Waren stammt aus Wohnungsräumungen. In den Stöber-Stuben lassen sich mit ein bisschen Glück somit auch Schnäppchen finden. Brockis sind auch dankbare Abnehmer für gut Erhaltenes, das man selbst nicht mehr braucht.

Ein Teil der Brockenstuben wird von karitativen Organisationen wie beispielsweise der Heilsarmee oder der Caritas geführt. Die Einnahmen aus den Brocki-Verkäufen fliessen in wohltätige Zwecke. Das humanitäre Engagement hat Geschichte: Auch das erste Brocki entstand 1891 in Bielefeld, Deutschland, aus sozialen Gründen.

Die folgende Auswahl bietet nur einen kleinen Blick in die riesige Welt der Brockenhäuser. Schweizweit warten in Hunderten von Brockis Waren auf ihre Abnehmerinnen und Abnehmer. Sie alle sind aber einen Besuch wert und eine Anregung dafür, dass gebrauchte Waren nicht per se unnütze Waren sind.

Welche weiteren guten Brockis kennst du? Lass es uns in der Kommentarspalte unten wissen.

Bärner Brocki, Bern

Bärner Brocki

Das Bärner Brocki soll das erste und älteste Brockenhaus der Schweiz sein und existiert seit dem 19. Jahrhundert. Betrieben wird es von der GEWA, die Menschen einen Weg zurück in die Arbeitswelt ermöglicht. Und es bietet eine riesige Auswahl an allem, was man braucht.

Brocki auf dem Wolf, Basel

Brocki auf dem Wolf

Mit 2500 Quadratmetern zählt das Brocki auf dem Wolf zu den grössten Stuben in der Basler Region. Das Brocki mit Persönlichkeit und Persönlichkeiten im Laden bietet eine grosse Auswahl, sogar ein Klavierflügel lässt sich hier finden. Inklusive Online-Shop.

Brocki-Land Dietikon ZH und Zufikon AG

Brocki-Land

Noch immer trauern Stadtzürcherinnen und -zürcher einem der faszinierendsten Brockenhäuser der Stadt nach – dem Brocki-Land. Allerdings ist es nicht einfach verschwunden, sondern hat sich im Gegenteil verdoppelt: Ein Brocki-Land befindet sich nun in Fahrweid-Dietikon, das andere in Zufikon. Die Hallen sind immens, darin lassen sich viele Schnäppchen besonders im Bereich der Möbel finden. www.brockilandag.ch

Gloryland, Chavannes-près-Renens VD

Gloryland

Nomen est omen: Im 2400m2 grossen Gloryland lassen sich neben super erhaltenen Möbeln, wunderbarem Geschirr und vielen Kleidern auch immer wieder besondere und einzigartige Objekte entdecken. Das Bling-Bling-Brockenhaus der Westschweiz.

Heilsarmee-Brocki, ganze Schweiz

Heilsarmee

Zugegeben, hier handelt es sich nicht nur um ein Brocki: Die wohltätige Organisation betreibt über 19 Häuser in der Schweiz. Eine Auswahl: Biel (super Sortiment), Industriequartier Zürich (grosse Kleiderauswahl), Einigen bei Spiez (das Schönste), Wetzikon (mit 3500m2 das grösste Brocki der Schweiz) und viele weitere, auch in der Westschweiz. www.brocki.ch

Emmaus-Brockenhäuser, ganze Schweiz

Emmaus

Auch der Wohltätigkeitsverein Emmaus betreibt in der Schweiz mehrere Brockenhäuser mit erstklassigen Produkten zu erschwinglichen Preisen. Mit dem Geld werden diverse humanitäre Hilfsprojekte im In- und Ausland unterstützt. Empfehlenswert sind unter anderem der Emmaus Abbé Pierre in Dübendorf (emmaus-zh.ch), der Emmaüs Rivera (emmaus-ti.ch) und der Emmaüs Etagnères (emmaus-vd.ch).

Brockenhaus Brünig Passhöhe BE

Brockenhaus Brünig Passhöhe

Er nennt sich Grümpel-Sepp und betreibt das wohl am höchsten gelegene Brocki der Schweiz: das Brockenhaus Brünig Passhöhe. Möbel, Nippes, Kuhglocken, Teppiche, Jagdtrophäen, alte Näh- und Schreibmaschinen – hier findest du ebenso Nützliches wie Kurioses. Das Brocki ist eine Fundgrube, vor allem auch für Fans rustikaler Objekte.

Brockenstube Toni, Glarus

Brockenstube Toni

Die Toni Umzugs AG ist ebenso eine, na eben Umzugsfirma, wie die Betreiberin eines grossen Brockis in Glarus. Jede Woche würde neue Ware zu günstigen Preisen angeboten, steht auf der Website. Neben Büchern, Betten, Kleidern, Möbeln und mehr kannst du von hier auch einen Pferdewagen (Bild) heimrollen.

Catishops im Tessin

Catishop Chiasso

An fünf Standorten im Tessin betreibt die Caritas eigene, Catishops genannte Brockenhäuser: in Locarno, Chiasso, Pregassona, Giubiasco und Pollegio. Neben den üblichen Waren lassen sich hier auch Antiquitäten und restaurierte Möbel finden.

Gross-Brocki Buchs SG

Gross-Brocki Buchs

Auf 2000 Quadratmetern breitet sich im Gross-Brocki Buchs eine Spielwiese für Schnäppchenliebhaber und Vintage-Jägerinnen aus. Von «Ikea bis Rolf Benz» (Zitat Website) lässt sich hier von den günstigsten bis zu den edelsten Möbeln alles finden – darunter Kleider, Antiquitäten und weitere hochwertige, gut erhaltene und gepflegte Produkte zu fairen Preisen.

Hiob-Brockenhäuser

Hiob

Hiob führt als wohltätige Organisation Warentransporte in Dritt- und Schwellenländer durch. Zur Finanzierung betreibt sie 25 Brockenhäuser in der ganzen Schweiz mit Konzentration im Mittelland und Bernischen. Besonders praktisch: Ein Online-Shop führt zu den Schnäppchen am jeweiligen Standort.