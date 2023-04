Weshalb werden Brunnen zu Ostern geschmückt

So wurde auch der Brunnen am Romanshorner Hafen dieses Jahr bereits zum dritten Mal von den Landfrauen Romanshorn-Salmsach geschmückt. «Die Idee dazu kam mir in der Corona-Zeit, als ich gesehen habe, dass in Bischofszell die Brunnen zu Ostern geschmückt werden», sagt Regina Züllig, Präsidentin der Landfrauen Romanshorn-Salmsach. Ihr habe die Idee sehr gefallen und sie wollte das selber mal ausprobieren.