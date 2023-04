Namensschreibung: Diese Buchstaben schreiben Schweizer Beamte «falsch»

Nicht alle Personenregister in der Schweiz verfügen über die gleiche Auswahl an Buchstaben. Deshalb werden europäische Namen mal «richtig» und ein anderes Mal «falsch» geschrieben.

1 / 1 Einer der Buchstaben, der in der Schweiz umgeschrieben wird, ist das «č», das beispielsweise in kroatischen Namen vorkommt. Pixabay

Darum gehts Gewisse Buchstaben aus anderen Sprachen werden in der Schweiz in amtlichen Dokumenten umgeschrieben.

Der Grund dafür ist, dass die für die in Personenregistern verwendeten Zeichensätze nicht einheitlich und zum Teil begrenzt sind.

Der Bundesrat entschied 2021 deshalb, ab 2024 einen einheitlichen Zeichensatz in allen Personenregistern der Schweiz einzuführen.

Der neun Monate alte M. Roșu kam in der Schweiz zur Welt, ist aber rumänischer Staatsbürger. Auf seinem rumänischen Pass ist sein Nachname mit dem Buchstaben «ș» aufgeführt. Nicht so aber in seiner Geburtsurkunde – dort wurde das «ș» nämlich zu einem «s» umgeschrieben. Daran stört sich sein Vater Adrian Roșu: «Indem auf den rumänischen Buchstaben verzichtet wird, wird der Nachname nicht nur anders ausgesprochen, sondern er verliert auch seine Bedeutung.» «Roșu» heisst auf Rumänisch nämlich «Rot» – «Rosu» hingegen hat keine Bedeutung.

Der Grund: «Mit der Aufnahme in das Schweizerische Personenstandsregister können die Zivilstandsbehörden nur jene Zeichen verwenden, welche im dafür vorgegebenen Zeichensatz aufgeführt sind», erklärt Roland Peterhans, Präsident des Schweizerischen Verbands für Zivilstandswesen. Das Problem aber ist: «Nicht alle Personenregister arbeiten mit dem gleichen Zeichensatz.» So kann es sein, dass gewisse Zeichen in Einwohnerregistern je nach Gemeinde oder Kanton übernommen oder aber umgeschrieben werden.

Im Schweizerischen Personenstandsregister, welches auch die Schreibweise des Namens in der Geburtsurkunde bestimmt, werden folgende Buchstaben nicht umgeschrieben: À/à, Á/á, /â, Â/â, Ã/ã, Ä/ä, Å/å

Æ/æ

Ç/ç

Ð/ð

È/e, É/é, Ê/ê, Ë/ë

Ì/ì, Í/í, Î/î, Ï/ï

Ñ/ñ

Ò/ò, Ó/ó, Ô/ô, Õ/õ, Ö/ö, Ø/ø, Œ/œ

Š/š

Ù/ù, Ú/ú, Û/û, Ü/ü

Ÿ/ ÿ, Ý/ý,

Ž/ž

ß, þ Quelle: Bundesamt für Justiz

Diese Buchstaben werden derzeit noch umgeschrieben, das soll sich aber bald ändern: Ā/ā, Ă/ă, Ą/ą

Ć/ć, Ĉ/ĉ, Ċ/ċ, Č/č

Ď/ď, Đ/đ

Ē/ē, Ĕ/ĕ, Ė/ė, Ę/ę, Ě/ě

Ĝ/ĝ, Ğ/ğ, Ġ/ġ, Ģ/ģ

Ĥ/ĥ, Ħ/ħ

Ĩ/ĩ, Ī/ī, Ĭ/ĭ, Į/į, İ/ı

IJ/ij

Ĵ/ĵ

Ķ/ķ, ĸ

Ĺ/ĺ, Ļ/ļ, Ľ/ľ, Ŀ/ŀ, Ł/ł

Ń/ń, Ņ/ņ, Ň/ň, ʼn, Ŋ/ŋ

Ō/ō, Ŏ/ŏ, Ő/ő

Ŕ/ŕ, Ŗ/ŗ, Ř/ř

Ś/ś, Ŝ/ŝ, Ş/ş

Ţ/ţ, Ť/ť, Ŧ/ŧ

Ũ/ũ, Ū/ū, Ŭ/ŭ, Ů/ů, Ű/ű, Ų/ų

Ŵ/ŵ

Ŷ/ŷ

Ź/ź, Ż/ż

ſ

Im Mai 2021 entschied der Bundesrat deshalb, ab 2024 einen einheitlichen Zeichensatz in allen Personenregistern der Schweiz einzuführen, «damit bis auf wenige Ausnahmen alle Sonderzeichen europäischer Sprachen geführt werden können», heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Der einheitliche Zeichensatz besteht dann aus dem Zeichensatz ISO 8859-1 + Latin Extended-A. Die oben genannten Zeichen werden dann nicht mehr umgeschrieben, sondern können so verwendet werden.