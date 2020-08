vor 52min

Foto-Challenge Diese Bücher lest ihr beim Sünnelen

In der Sonne braun werden, das geht am besten mit einer spannenden Lektüre. Ihr habt uns gezeigt, was ihr im Sommer am liebsten lest.

1 / 3 Diese Leserin geniesst das Buch von Stephen Hawkin am Strand. Leser-Reporter Ein lesenswertes Buch über die Geschichte der Philosophie am See. Leser-Reporter Diese Leserin geniesst eine perfekte Pool-Lektüre. Leser-Reporter