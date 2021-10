Synchronsprecherin Flavia Vinzens - Diese Bündnerin ist die Stimme hinter der «Squid Game»-Hauptdarstellerin

Über Umwege kam die 32-Jährige zu ihrem jetzigen Job. «Ich macht e e inen Sprecher w orkshop. Der hat mir mega Spass gemacht, dass ich dran geblieben bin », so Flavia. Fast wie ihr Charakter, dem sie in «Squid Game» ihre Stimme verleiht.

Flavia Vinzens ist die Stimme hinter «Squid Game»-Schauspielerin HoYeon Jung. Die Bündnerin, die in Ilanz gebore n und in St. Gallen aufgewachsen ist, hat eigentlich Schauspiel studiert und war sogar am Theater tätig.

Im Interview mit 20 Minuten verrät die 32-Jährige, wie sie zu diesem Job kam, was sie über die Kritik zur Synchronisation denkt und ob sie am Gewinn der Serie beteiligt ist .

Flavia, du bist die Stimme der Hauptdarstellerin in «Squid Game». Wie bereitet man sich auf so einen Job vor?

Gar nicht. Ich bin morgens in die Arbeit gefahren und erst dort hab ich erfahren, was ich sprechen werde. In den allermeisten Fällen weiss man es im Vorfeld auch nicht - ausser man arbeitet an einem Blockbuster oder wurde vorher gecastet.