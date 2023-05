Wildkatze wieder im Aargau – Paarung mit Hauskatze gefährlich

Zu Gute kommt den flauschigen Vierbeinern vor allem, dass der Schutz der Wälder in den letzten Jahren immer mehr an Priorität gewonnen hat. Naturwaldreservate und Altholzinseln tragen dazu bei, dass die Wildkatze sich in den Wäldern wieder ungestört bewegen kann. Die Gefahren für die Tiere liegen an ganz anderer Stelle: Nämlich an einer potentiellen Paarung mit Hauskatzen. Wenn manch einer beim Betrachten der Fotos denkt «Moment mal, mein Büsi sieht doch fast genauso aus!», ist das kein Zufall. Denn das schweizweite Wildkatzen-Monitoring, das zwischen 2018 und 2020 durchgeführt wurde, ergab, dass heute rund 15 Prozent der Wildkatzen einen grossen Teil an Hauskatzen-Genen in sich tragen.