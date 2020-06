Lohnschere in Konzernen

Diese Chefs verdienen bis zu 300-mal mehr

In Schweizer Unternehmen wird der Unterschied zwischen den höchsten und tiefsten Löhnen grösser. Auch die Aktionäre erhalten insgesamt teils mehr als die Angestellten.

Platz 8 Mario Greco, CEO Zurich Lohnschere 2019: verdient 183- mal mehr als der am wenigsten verdienende Angestellte Lohn 2019: 9,30 Millionen Franken Branche: Versicherung

Platz 9 Nick Hayek, CEO Swatch Lohnschere 2019: verdient 158- mal mehr als der am wenigsten verdienende Angestellte Lohn 2019: 6,25 Millionen Franken Branche: Uhren

Platz 10 Antoine de Saint-Affrique, CEO Barry Callebaut Lohnschere 2019: verdient 147- mal mehr als der am wenigsten verdienende Angestellte Lohn 2019: 6,96 Millionen Franken Branche: Lebensmittel

Auch 2019 hat sich die Schere zwischen den tiefsten und den höchsten Löhnen in Schweizer Unternehmen weiter geöffnet. Der Chef kassierte im Durchschnitt 148-mal mehr als sein am wenigsten verdienender Angestellter.

Im Jahr davor war das Verhältnis noch 1 zu 142 gewesen. Am krassesten klaffte die Schere 2019 wie im Vorjahr beim Pharmakonzern Roche, wie die Gewerkschaft Unia am Freitag in der jährlichen Lohnschere-Studie mitteilte. Untersucht wurden wie letztes Jahr 37 Konzerne.