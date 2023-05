Diese Content Creator drücken dir die neue 20 Minuten in die Hand

Zum grossen Relaunch-Tag kannst du Schweizer Social-Media-Persönlichkeiten in Zürich antreffen und dir die neuste Ausgabe schnappen.

Ab jetzt gibt es jeden Tag mehr Inhalt in der gedruckten Ausgabe von 20 Minuten.

Ab Donnerstag, 11. Mai, erscheint die Pendlerzeitung 20 Minuten in einem neuen Look: mehr Unterhaltung, ein frisches Design auf hochwertigem Druckpapier. Auf drei bis sechs zusätzlichen Seiten pro Ausgabe findet die Leserschaft mehr Informationen und News aus den Themengebieten Lifestyle, People, Sport, Community und Wetter.

Wer am Launch-Tag in Zürich unterwegs ist, kann die erste neue Ausgabe frisch ab Druck von bekannten Schweizer Influencerinnen und Influencern entgegennehmen. Du triffst sie ab sieben Uhr sowohl beim Zürcher Hauptbahnhof als auch beim Bahnhof Stadelhofen an. Das sind unsere Botschafterinnen und Botschafter: