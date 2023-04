Coop: Rückruf Dosenkerze Vanilla

Coop schreibt am Mittwochabend in einer Medienmitteilung, dass die Inhouse Dosenkerze Vanilla vorsorglich zurückgerufen wird. «In seltenen Fällen kann sich das Restwachs entzünden, was zu einer starken Erhitzung führt. Es besteht eine potenzielle Brandgefahr und es wird empfohlen, das Produkt nicht zu verwenden», heisst es.