Ab kommenden Montag können die Polizeikorps Bussen verteilen, wenn sie Verstösse gegen die Corona-Regeln feststellen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Er hat auch die Bussenhöhe in der Verordnung festgelegt. Konkret können folgende Verstösse neu direkt geahndet werden:

• Organisation einer Privatparty mit mehr als 5 Personen: 200 Franken

• Teilnahme an einer Privatparty oder einer anderen illegalen Veranstaltung: 100 Franken

• Keine Maske im ÖV, an Bahnhöfen oder Flughäfen: 100 Franken

• Versammlung von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum: 50 Franken

• Stehendes Konsumieren in einem Hotelrestaurant oder einer Hotelbar: 100 Franken.

• Verstoss gegen Maskenpflicht an Demo: 100 Franken.

• Fehlender PCR-Test bei der Einreise aus einem Risikogebiet: 200 Franken.