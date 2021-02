«Bei den Ladenschliessungen steht der Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten», sagt FDP-Vize Andrea Caroni.

Bundesrat Alain Berset (SP) hat bereits angedeutet, dass er eine leichte Lockerung der Corona-Massnahmen im März nicht mehr ausschliesst. Seither wird der Ruf nach einem Shutdown-Ende immer lauter – auf der Kippe stehen insbesondere die Massnahmen, die der Bundesrat am 18. Januar in Kraft gesetzt hat.

Öffnung der Läden

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, die Arbeitgeber, der Gewerbeverband und auch einzelne Kantone drängen darauf, dass die Läden am 1. März wieder Güter des nicht-täglichen Bedarfs verkaufen dürfen. Bei den Bundesratsparteien gibt es keinen Widerstand gegen diese Lockerung. «Bei den Ladenschliessungen steht der Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten», sagt etwa FDP-Vize Andrea Caroni. Auch SP-Fraktionschef Roger Nordmann sagt zu 20 Minuten: «Denkbar ist aus unserer Sicht, die Läden im Verlauf des Monats März mit strengen Schutzkonzepten wieder zu öffnen.»

Öffnung der Terrassen der Restaurants

Aufhebung der 5er-Regel

Die Bürgerlichen wollen die Beschränkung von privaten Treffen auf maximal fünf Personen kippen. So sagt Mitte-Präsident Gerhard Pfister: «Die 5er-Regel ist für Familien nicht einsichtig. Die Bevölkerung ist bereit, die Massnahmen umzusetzen, das setzt aber voraus, dass die Massnahmen in sich stimmig sind.» Auch FDP-Vize Andrea Caroni sagt: «Es ist unlogisch, dass eine fünfköpfige Familie kein Nachbarskind einladen darf, sich aber fünf Erwachsene aus fünf Single-Haushalten treffen dürfen. Man sollte zumindest Kinder nicht mitzählen.»

Ende der Homeoffice-Pflicht

Die Wirtschaft verlangt, die Homeoffice-Pflicht per 1. März wieder in eine Homeoffice-Empfehlung umzuwandeln. Allerdings gibt die heutige Regel den Firmen bereits einen Ermessensspielraum. «Macht etwa eine Anwaltskanzlei geltend, dass die Angestellten die Bücher der Bibliothek brauchen, reicht das, um eine Ausnahme zu begründen», so ein Parlamentarier. Die Homeoffice-Regelung habe darum kaum oberste Priorität.