Fähren, Busse, Flugzeuge - Diese Corona-Regeln gelten ab dem 1. September in Italien

Trotz grossem Widerstand aus der Bevölkerung hält die italienische Regierung an ihren Corona-Massnahmen fest. Ab dem 1. September wird die Green-Pass-Pflicht ausgeweitet.

Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Denn in Italien gelten ab dem 1. September neue Corona-Regeln.

Wer sich eine originale italienische Pizza in Rom gönnen möchte, muss ein Zertifikat vorweisen können.

Studierende müssen das grüne Zertifikat besitzen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.

Der Green Pass ist in Italien 15 Tage nach der zweiten Impfung gültig.

Nachdem Italien schon am 6. August seine Regeln im Kampf gegen das Coronavirus verschärft hat, wird die Green-Pass-Pflicht noch einmal ausgeweitet. 20 Minuten zeigt, welche Regeln ab nächsten Mittwoch bei unseren südlichen Nachbarn gelten. Für den Pass reicht in Italien bereits eine erste Impfung oder der Genesen-Status. Die Corona-Erkrankung darf dabei aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen.

Flugzeuge

Für alle Inlandflüge ist ein grüner Pass obligatorisch. Um nach Italien zu reisen, muss man ab dem 1. September also mindestens eine Impfdosis erhalten haben oder von Covid geheilt sein. Ein negativer Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, gilt auch.

Schiffe und Fähren

Wer von Genua mit der Fähre nach Sardinien möchte, der braucht ebenfalls einen Green Pass. Wenn die Fähre oder das Schiff jedoch zwei Orte in derselben Region verbindet, ist keine grüne Zertifizierung notwendig. Jedoch gibt es eine Ausnahme: Wer per Fähre über die Strasse von Messina von Sizilien nach Kalabrien oder umgekehrt reist, braucht keinen grünen Pass.

Züge

Der Green Pass ist nur in Fernverkehrszügen obligatorisch. Das heisst, dass man das Zertifikat für Intercity , Intercity Night und andere Hochgeschwindigkeitszüge in Italien braucht. Der Regionalverkehr ist vom Green Pass ausgeschlossen.

Busse

U-Bahn und Stadtbusse

Studenten und Studentinnen

Hast du ein Auslandsemester in Italien geplant? Dann sollte dich dieser Punkt speziell interessieren. Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, braucht man einen Green Pass. Kontrollen zur Überprüfung werden stichprobenartig durchgeführt, wie das Ministerium für Hochschule und Forschung in Italien mitteilt.