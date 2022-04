Schweiz im Reisefieber - Diese Corona-Regeln musst du in den Osterferien noch beachten

1 / 5 In Italien gelten nach wie vor relativ strenge Corona-Massnahmen. imago images/Christian Offenberg In den USA – im Bild eine Trekkingtour im Joshua Tree Nationalpark in Kalifornien – ist vor allem die Einreise noch genau überwacht. Danach herrschen in vielen Bundesstaaten schon viele Freiheiten. Imago Auch in Frankreich braucht es bei der Einreise noch ein Zertifikat, eine Maske fordert die Regierung nur noch im öffentlichen Verkehr und in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. imago/Joana Kruse

Darum gehts Die Schweiz hat alle Corona-Massnahmen aufgehoben, sogar die Maske ist grösstenteils aus dem Alltag verschwunden.

Wer über Ostern ins Ausland verreist, muss aber aufpassen: In Nachbarländern und klassischen Feriendestinationen gelten nach wie vor verschiedene Regeln.

Die Einreise ist fast überall nur mit Covid-Zertifikat möglich. Und auch vor Ort muss vielerorts noch Maske getragen werden.

Nach zwei Jahren Pandemie und der Aufhebung sämtlicher Corona-Massnahmen ist die Reiselust bei den Schweizerinnen und Schweizern gross: Flüge kosten über Ostern bis zum Dreifachen des üblichen Preises, der TCS geht von massiven Osterstaus aus. Wer trotzdem im Ausland Ferien macht, muss aufpassen, dort nicht von den noch geltenden Corona-Vorschriften überrascht zu werden. 20 Minuten zeigt dir, worauf in den wichtigsten Feriendestinationen noch zu achten ist. Wichtig: Informiere dich stets zeitnah vor dem Abflug über die Bestimmungen am Zielort. Die Vorschriften können regional unterschiedlich sein und laufend angepasst werden.

Deutschland

Einreiseregelungen gibt es in Deutschland keine mehr. Bundesweit bleiben die Maskenpflicht in der Luftfahrt und im öffentlichen Fernverkehr bestehen. Einzelne Bundesländer wie Hamburg halten neben einer FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen auch an der 2G-Plus-Regel für Clubs fest.

Österreich

In Österreich gilt nach wie vor eine FFP2-Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen und im öffentlichen Verkehr. Bei Veranstaltungen ab hundert Personen ist entweder das Tragen von FFP2-Masken oder die 3-G-Regel Pflicht. Um nach Österreich einzureisen, braucht es ein gültiges Covid-Zertifikat. Wien geht noch einen Schritt weiter und schreibt für die Gastronomie und Clubs nach wie vor 2G vor.

Italien

In Italien gilt noch immer eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und den meisten Innenräumen. Um an Veranstaltungen drinnen teilzunehmen, ins Wellness oder in den Club zu gehen, braucht es den «Super Green Pass», ein 2-G-Zertifikat. Für den Besuch eines Restaurants oder einer Bar sowie in der Luftfahrt und im öffentlichen Fernverkehr ist ein 3-G-Nachweis Pflicht. Diesen muss man auch bereits beim Grenzübertritt vorweisen können.

Frankreich

Frankreich fordert nur im öffentlichen Verkehr und in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen noch eine Maske. Auch ein Covid-Zertifikat ist nur für den Besuch von Gesundheitsinstitutionen notwendig. Wer ins Land einreisen will, muss entweder seine vollständige Impfung oder einen negativen Test nachweisen können. Liegt die zweite Impfung mehr als neun Monate zurück, brauchts den Booster.

Spanien

Auch in Spanien braucht es zur Einreise das Covid-Zertifikat. Diese entbindet einen seit Kurzem von der Pflicht, ein Einreiseformular auszufüllen. Wer ohne Impfung einreisen will, braucht einen gültigen Test. Bis am 19. April gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen noch weitgehend eine Maskenpflicht, ebenso im ÖV.

USA

Wer in die USA einreisen will, muss vollständig geimpft sein. Zusätzlich muss ein negativer PCR- oder Antigentest vorgewiesen werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Regeln vor Ort können je nach Bundesstaat unterschiedlich sein. Die Maske ist aber nur noch in Regionen mit hoher Inzidenz Pflicht.

Ägypten

In Ägypten braucht es für die Einreise einen negativen Test oder ein Impfzertifikat. Achtung: Das Genesenen-Zertifikat mit nur einer Impfung wird bei der Einreise nach Ägypten nicht akzeptiert. Für Ungeimpfte kann auch das Reisen im Land ungemütlich werden: Wer in Hotels, Restaurants, Bars, Clubs und viele weitere Einrichtungen will, muss ebenfalls ein Impfzertifikat oder einen aktuellen negativen Test vorlegen. Auch Reisen innerhalb des Landes sind teilweise noch eingeschränkt, es ist mit gesundheitlichen Überprüfungen und gegebenenfalls Covid-Tests zu rechnen.

Türkei

Auch für die Einreise in die Türkei ist der Nachweis einer Impfung, eines Tests oder einer Genesung (nicht älter als sechs Monate) nötig. Es gelten im ganzen Land Abstandsregeln von mindestens drei Metern. In geschlossenen Räumen, in denen das nicht nötig ist, besteht Maskenpflicht.

Mauritius

Geimpfte Gäste auf Mauritius müssen eine Covid-19-Krankenversicherung nachweisen können. Am Tag der Ankunft ist ein Schnelltest erforderlich. Danach ist die Insel für ungeimpfte Gäste vollständig geöffnet. Wer nicht geimpft ist, muss sich für sieben Tage in einer Unterkunft freier Wahl selbst isolieren. Mit einem negativen Schnelltest kann die Isolation am achten Tag beendet werden.