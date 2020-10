Ist die aktuelle Eindämmungsstrategie am Ende? Und wie geht es nun weiter? Mit den ansteigenden Fallzahlen rückt die Schweizer Corona-Strategie in den Fokus.

Welche Strategie im Kampf gegen das Coronavirus verfolgt die Schweiz überhaupt? Diese Frage stellt sich, nachdem das Contact-Tracing im Kanton Zürich mit den stark ansteigenden Fallzahlen die Kontrolle offenbar verloren hat, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Die Behörden dementieren dies.

Bisher war die Strategie klar: Mit Testen, Tracen, Quarantäne und Isolation (TTIQ) soll ein Lockdown wie im Frühling verhindert werden. Da in absehbarer Zeit auch weitere Kantone an den Anschlag geraten dürften, lanciert Pietro Vernazza, Chefarzt für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, eine Debatte über die künftige Corona-Strategie. Für ihn ist klar, dass die aktuelle «Containment»-Strategie nicht mehr länger aufrechtzuerhalten ist. Doch welche Ansätze gäbe es überhaupt? Eine Übersicht, wobei die Modelle teils ineinander übergehen oder sich ergänzen können.

Strategie 1: Eindämmung weiterführen

Darum gehts: Das Bundesamt für Gesundheit hat die Komponenten der aktuellen Strategie jüngst nochmals in Erinnerung gerufen: Tracing, Testen, Isolation, Quarantäne. Jede Infektion soll möglichst ausfindig gemacht und die Übertragungskette gestoppt werden. Dies soll härtere Massnahmen verhindern.

Vertreter in der Schweiz: Marcel Tanner, Epidemiologe und Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes, unterstützt das Festhalten an der aktuellen Strategie, auch wenn einzelne Kantone bereits am Anschlag laufen. «Das Wichtigste ist jetzt, beim Contact-Tracing nicht einfach nachzulassen.» Eine Durchseuchung in der derzeitigen Situation sei keine Alternative. Mit der aktuellen Strategie wisse man, wo Übertragungen stattfänden, und die Kantone könnten gezielt eingreifen und bei Bedarf lokale Regelungen erlassen. «Wenn die Behörden zum Beispiel zehn Massnahmen mehr erlassen, hält die Bevölkerung die Massnahmen noch schlechter ein. Das wäre Wasser auf die Mühlen der unzufriedenen Menschen, die sich schon jetzt eingeschränkt fühlen und gar den Einzug der Diktatur fürchten.»

Strategie 2: Weitere Massnahmen – aber in Eigenverantwortung

Darum gehts: «Der Bürger ist verantwortlich dafür, das Virus nicht zu verbreiten»: Dieser Grundsatz war neben dem Schutz der Risikogruppen einer der Kernpunkte des schwedischen Modells im Kampf gegen Corona. Zwar hat das Land mittlerweile ebenfalls verschiedene Massnahmen wie ein Verbot von Versammlungen ab 50 Personen erlassen und beibehalten. Trotzdem bleibt die Eigenverantwortung zentral: Masken sind freiwillig, Homeoffice ist nur empfohlen, und im schwedische n Gesetz gibt es gar keine Möglichkeit, überhaupt einen Lockdown zu verhängen.

Vertreter in der Schweiz: «Die Durchseuchung lässt sich nicht aufhalten», ist Silvan Amberg, Co-Präsident der Unabhängigkeitspartei Up , überzeugt. Es mache jetzt Sinn – solange die Zahl der Hospitalisationen tief bleibe – , dass Bund und Kantone statt Lockdowns oder strengere r Massnahmen gezielte freiwillige Empfehlungen a ussprächen , etwa für Risikogruppen. «Die Leute wissen selbst am besten, wie es um ihre Gesundheit steht.» Es gehe nicht an, dass der Staat eine n 85-Jährigen einsperre und ihn vor jeglichem Risiko beschützen wolle. Von seinem Modell verspricht er sich breitere gesellschaftliche Akzeptanz als von staatlich verordneten Lockdowns: «Wer harte Massnahmen befürwortet und im Restaurant eine FFP2-Maske tragen will, kann das tun, und wer sich einem gewissen Restrisiko aussetzen will, wird nicht davon abgehalten.»

Strategie 3: Häufigkeit der Infektionen reduzieren

Darum gehts: Das Modell geht davon aus, dass die Ressourcen, die Bund und Kantone im Moment fürs Testen und Tracen aufwerfen, für eine Abschwächungsstrategie eingesetzt werden. Denn allein das Testen koste über eine Milliarde Franken in den nächsten sechs Monaten, hinzu kämen hohe Kosten für Quarantäne-Absenzen. «Das heisst, wir wollen nicht mehr jede Infektion verhindern, sondern wir wollen die Häufigkeit der Infektionen reduzieren», schreibt Pietro Vernazza. Es gehe dabei immer noch darum, dass die Spitäler nicht überlastet würden.

Vertreter in der Schweiz: Konkret sieht Chefarzt Vernazza vor, etwa keine gross angelegten Quarantänemassnahmen mehr zu verordnen sowie kranke Personen zu Hause zu isolieren. «Wenn wir sie für die Zeit, in der sie Symptome zeigen, isolieren, dann können wir rund die Hälfte aller Infektionen verhindern.» Daneben brauche es neben Hospitalisationsdaten eine Überwachung der besonders gefährdeten Gruppen. «Dazu braucht es eine systematische Erfassung insbesondere in Alters- und Pflegeeinrichtungen.» Ob dies schlussendlich auch auf eine «Durchseuchung» mit gleichzeitiger Abschottung der Risikogruppen wie im schwedischen Modell hinauslaufen würde, bleibt offen. Vernazza wollte sich auf Anfrage nicht äussern.

Strategie 4: Von den Behörden verordnete, harte Massnahmen

Darum gehts: «Wenn sich in den nächsten Wochen die Infektionen von jüngeren auf ältere Menschen übertragen, ist eine erneute Belastung der Spitäler möglich», hielt der Bundesrat im September fest. Auch die Taskforce des Bundes ist alarmiert: Die Zahlen müssten auf ein Niveau gedrückt werden, bei dem die Eindämmungsstrategie möglich bleibe. Denn: «Je höher die Fallzahlen sind, umso schwieriger und teurer wird es, die Kontrolle zu behalten.»

Vertreter in der Schweiz: Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes empfiehlt deshalb betroffenen Kantonen, die Zahl und Grösse von Versammlungen zu beschränken, wenn der Abstand nicht eingehalten werden könne. Zudem rät sie zum Maskentragen in Innenräumen. Sie betont, dass ansonsten «viel stärkere und sozial und wirtschaftlich nicht tragbare Einschränkungen» nötig würden. Um dies abzuwenden, müssten wohl auch wieder Massnahmen wie Versammlungsverbote mit Bussen durchgesetzt werden.

Kosten und Nutzen? Eine abschliessende Bewertung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen einzelner Modelle ist nur schwer möglich, zumal sich diese teils überschneiden. Festzuhalten ist, dass das Team um Ökonomin Monika Bütler in einer Analyse zum Schluss kommt, dass tiefe Fallzahlen die wirtschaftliche Erholung stützen, wenn sie durch «weiche» Massnahmen wie Masken, Tracing-Strategie oder lokale Schliessungsmassnahmen erfolgen. Die aktuelle Strategie sei mit erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteilen verbunden, da sie die Zahl der Infektionen wirksam und mit geringeren wirtschaftlichen Kosten reduziere als ein Lockdown. Darum drängt die Taskforce darauf, die Zahlen wieder auf ein Niveau zu bringen, in dem TTIQ möglich bleibt.