Creepy Indoor-Balkone verstören grad die Tiktok-User

Meistens ist ein Balkon ein Verkaufsargument für eine Wohnung oder ein Haus. Bei den Balkonen in diesem Mehrfamilienhaus, das sich vermutlich im Bundesstaat Virginia befindet, gilt das aber eher nicht: Die Balkone in diesem Haus bieten keine Aussicht auf die umliegende Umgebung, keine Sonne und keine frische Luft. Sie liegen im Inneren des Hauses.

Tiktokerin Rachel (@rayyy.of_sunshine) wohnt vorübergehend in dem Haus, bis sie mit einer Freundin eine WG in einem anderen Gebäude bezieht. Ihr Video über «the weirdest apartment complex» (Der schrägste Apartment-Komplex), in dem sie die Balkone zeigt, ging viral und hat inzwischen 3,5 Millionen Views.