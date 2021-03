So eine Auslosung hat es wohl auch noch nie gegeben. Am Sonntag wurde im SRF die nächste Cup-Runde gelost. Dies, obwohl fünf von acht Achtelfinals noch nicht gespielt sind. In den drei ausgespielten Partien war bislang stets das unterklassige Team erfolgreich – gleich für drei Super-League-Clubs bedeutete das Achtelfinal die Endstation. Die Auslosung am Sonntag ergab folgendes Ergebnis.