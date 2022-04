Feministische Architektur? Diese Designs und Gebäude sehen aus wie eine Vulva

Während es beim Raumschiff Absicht war, es wie ein weibliches Geschlechtsteil aussehen zu lassen, gibt es eine ganze Reihe von Gebäuden, bei denen das wohl eher nicht so geplant war. Wir zeigen dir fünf weitere Bauwerke, deren Form an eine Vulva erinnert.

Spaceport America von Foster + Partners

Ein Weltraumbahnhof für Zivilpersonen, der viele Userinnen und User an etwas ganz anderes erinnert, befindet sich in New Mexico.

Al Wakrah Stadium von Zaha Hadid Architects

Die Form des Al Wakrah Stadions, das für die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar gebaut wurde, ist von einem Dhow inspiriert – ein typisches arabisches Fischerboot. Als das Design der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sahen sich allerdings viele Menschen an etwas anderes erinnert. Anna Breslaw, Sex-Redaktorin bei «Cosmopolitan», sagte beispielsweise «Ich bin ja keine Expertin, aber das sind definitiv Labien …»

O-Tower von BIG

Es ist das Hauptquartier des chinesischen Handyherstellers OPPO und erinnert nicht nur an ein Schlüsselloch, sondern auch an weibliche Geschlechtsteile.

Monte St. Angelo Subway Station von Amanda Levete Architects und Anish Kapoor

Der Eingang zu einer U-Bahn-Station in Neapel. Ist es ein Sitzsack, eine Schlange … oder fühlst du dich doch entfernt an eine Vulva erinnert?

Das in London ansässige Architekturbüro Amanda Levete Architects und der Künstler Anish Kapoor haben diesen U-Bahnhof in Neapel, Italien, entworfen. Auf die Frage nach der Inspiration für die Form sagt das Designteam: «Der Eingang soll aussehen, als wurde er aus dem Untergrund gerissen, um damit einen dramatischen, kraftvollen, ja fast ursprünglichen Effekt zu kreieren.» Der Bau soll dieses Jahr beendet werden. Ein User witzelt: «In Italien gibt es so viele penisförmige Gebäude, da ist es nur recht, auch mal eine Vulva zu bauen …»

Crain Communications Building von A. Epstein and Sons

Das auffällige, diamantförmige Dach des Hochhauses in Chicago, kombiniert mit der Vertiefung in der Mitte, hat dem Crain Communications Building schnell einen neuen Spitznamen verschafft: The Vagina Building. Entworfen wurde das 39 Stockwerke hohe Haus von A. Epstein and Sons, einem US-amerikanischen Architekturbüro. Lange hielt sich das Gerücht, dass das Vulva-Design Absicht war – um damit auf all die phallischen Hochhäuser in der Umgebung zu antworten. Dieses Gerücht wurde von den Architekten allerdings dementiert.