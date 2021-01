500 Stellen abgebaut

Manor musste im Corona-Jahr Federn lassen und Stellen abbauen. «Die Stellenreduktion ist mehrheitlich durch den Verkauf von Geschäftsteilen erklärbar», sagt Mediensprecher Fabian Hildbrand. So musste Anfang 2020 das Flagship an der Zürcher Bahnhofstrasse nach einem Mietstreit mit Swiss Life schliessen. Zudem wurden die Filialen in Bachenbülach, Chur Wiesental und Luzern Triebschenquartier geschlossen. Im Rahmen der Unternehmenstransformation seien so 500 Stellen abgebaut worden. Gleichzeitig wurden im E-Commerce und der Logistik Stellen aufgebaut: «Aktuell rund 250 Stellen offen.» Damit beschäftigt Manor derzeit 8300 Mitarbeitende in der ganzen Schweiz.