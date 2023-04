Diese Dinge finden Ausländer an Schweizern doof

Je höher der Bildungsgrad der Befragten, desto eher geben sie an, dass es schwierig sei, Freundschaften zu knüpfen. Banker am Paradeplatz. (Themenbild)

Ein Viertel der Menschen in der Schweiz hat keinen Schweizer Pass. Eine Umfrage zeigt, was es ihnen gefällt und was sie stört.

Was halten eigentlich die Ausländerinnen und Ausländer von uns Schweizern? Eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt, wie Personen ohne Schweizer Pass hierzulande leben, was ihnen gefällt und was sie stört. Die Resultate zeigen: Viele stören sich an der distanzierten Art der Schweizer. Und auch andere Charaktereigenschaften missfallen.

Distanzierte Schweizer. 68 Prozent der Ausländer finden Schweizer distanziert. Entsprechend sagen 60 Prozent der Ausländer, es sei nicht einfach, in der Schweiz Freunde zu finden. Je höher der Bildungsgrad der Befragten, desto eher geben sie an, dass es schwierig sei, Freundschaften zu knüpfen. Für 44 Prozent der Ausländerinnen und Ausländer gehört die Distanziertheit zu den Dingen, die ihnen in der Schweiz am wenigsten gefallen. Ebenfalls in dieser Kategorie sind hohe Mieten und Krankenkassenprämien.