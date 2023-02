Diese fünf Dinge gehen in den Skiferien am häufigsten vergessen

In die Top fünf schafften es sowohl Socken als auch Sexspielzeug und Skis. Diese Dinge werden in den Skiferien laut einer Umfrage der Interhome Group am häufigsten zurückgelassen.

Top 5 : Diese Dinge gehen in den Skiferien am häufigsten vergessen

1 / 4 Demnächst beginnen die Skiferien in der Schweiz. 20min/Matthias Spicher In den Ferienwohnungen werden immer wieder Dinge vergessen. Eine Umfrage zeigt die Top fünf Dinge, die in Skiferien vergessen werden. 20min/Matthias Spicher Auf dem ersten Platz sind Socken und Unterhosen. IMAGO/Addictive Stock

Das Touristikunternehmen mit Spezialisierung auf Ferienwohnungen Interhome Group hat eine Liste der am häufigsten in Ferienwohnungen vergessenen Dinge während der Skisaison zusammengestellt. Dadurch wurden Umfragen in den lokalen Servicebüros des Ferienwohnungsvermittlers in Wintersportdestinationen in der Schweiz, Österreich und Frankreich durchgeführt.

1. Socken und Unterwäsche

An erster Stelle stehen Socken und Unterwäsche. Die Interhome Group führt dies darauf zurück, dass man nach dem Skifahren meist so schnell wie möglich unter die Dusche möchte. Weil man sich dann so schnell ausziehe und direkt duschen gehe, werde die Kleidung nicht direkt versorgt – wodurch sie schneller verloren geht. «Spätestens bei der Abreise sollten dann aber alle Kleidungsstücke wieder den Weg ins Reisegepäck finden – was sich oft als ein etwas schwieriges Unterfangen erweist. Vor allem, wenn es um Socken und Unterwäsche geht, die unter dem Bett verteilt sind», so die Interhome Group.

2. Tablet, Laptop und Ladegerät

«Viele Feriengäste verstauen ihre elektronischen Geräte während des Skifahrens oder auch nachts an einem sicheren Ort in ihrer Unterkunft. Allerdings ist es dann gerade dieser sichere Ort, der beim Packen übergangen wird», wodurch die Geräte oft vergessen gehen.

3. Skiausrüstung

Man könnte meinen, dass Skiausrüstung schwer zu übersehen sei und deshalb nicht vergessen gehe. Laut der Interhome Group passiere das jedoch alles andere als selten. Die Reisenden seien nach einem Skitag bei der Abreise meist müde und wollen so schnell wie möglich nach Hause. «In dieser Hektik werden oft Teile der Skiausrüstung übersehen: von den Skistöcken über die Schuhe bis hin zu den eigenen Skiern.»

4. Lebensmittel

In den Skiferien dient der Balkon gerne als zusätzlicher Kühlschrank. Deshalb sei er auch der Ort, an dem Esswaren oder Getränkeflaschen am häufigsten zurückbleiben.

5. Sexspielzeug und Couverts mit Geld

Dass man Sexspielzeug in die Skiferien mitnimmt, überrascht die Interhome Group nicht: «Verständlich, dass man dieses mit in die Skiferien nimmt, denn nach einem kalten Skitag ist Aufwärmen angesagt.» Weiter kämen bei der Reinigung hin und wieder «Umschläge mit einer beträchtlichen Summe Bargeld» zum Vorschein.

