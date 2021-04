Die Produktion von Naturkautschuk und Pneus in Südostasien wurde in der Pandemie reduziert. Michelin denkt laut Berichten über Preiserhöhungen nach.

Pneus, Plastik, Playstations: Viele Produkte sind derzeit Mangelware und werden teils teurer. In den meisten Fällen sind von der Pandemie verursachte Versorgungs- und Produktionsengpässe der Grund. So fehlt es momentan weltweit an Computerchips, Plastik, Naturkautschuk, Stahl und Aluminium, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Welche Produkte knapp sind und wo ein Preisanstieg droht, siehst du in der Bildstrecke oben.