Kinostarts Juli 2023: Diese Disneyland-Bahn gibts jetzt als Horrorfilm

Also heuert Gabbie einen Tourguide (LaKeith Stanfield), ein Medium (Tiffany Haddish), einen Priester (Owen Wilson) und Historiker (Danny DeVito) an, um ihr zu helfen, die Dämonen (unter anderem verkörpert von Jared Leto) wieder zu vertreiben.

Die Inspiration zu «Haunted Mansion» lieferte die titelgebende Disneyland-Achterbahn. 2003 wurde bereits eine Adaption mit Eddie Murphy veröffentlicht – was macht der neue Film anders? «‹Haunted Mansion› liefert den Kindern Grusel und für die Erwachsenen den Humor», so Regisseur Justin Simien zu «Collider».

Justin Simiens Prioritäten

Als weitere Priorität bestand Simien auf mehr Repräsentation der schwarzen Community: Die Disneyland-Attraktion sei in New Orleans verortet – dass bei der Geisterbahn aber keine schwarzen Menschen abgebildet sind, fand er merkwürdig: «Ich hatte das starke Gefühl, dass wir New Orleans in diesem Film gerecht werden müssen.»