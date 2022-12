DIY-Adventskalender, die man ganz einfach selber machen kann

Mal kurz die schönsten Kindheitserinnerungen wachrufen: Als wir damals das allererste Mal ein Türchen an unserem Adventskalender aufmachen durften, war das wie ein Mini-Weihnachten vor dem richtigen Fest. Selbst wenn jeden Tag die gleiche muffig schmeckende Schoggi drin war: Wir und unser Adventskalender – das war eine echte Lovestory.



Das allein erklärt eigentlich schon, warum wir auch heute noch so versessen auf die 24 Türchen sind, die uns die Wartezeit bis zum grossen Tag auf die schönst mögliche Weise versüssen. Und wer schon mal einen selbst gemachten Adventskalender geschenkt bekommen hat, der weiss, dass es kaum eine schönere Überraschung gibt. #imnotcryingyouare



Wir lernen also: Adventskalenderbasteln ist super und macht uns zur besten Schwester/Freundin/Tochter/Partnerin oder zum besten Bruder/Freund/Sohn/Partner aller Zeiten. Und falls ihr jetzt denkt: «Ja, vielen Dank auch, aber die Info kommt leider etwas zu spät!» – quatsch! Für alle Spätzünder haben wir drei Ideen parat, die bis heute Abend noch easy umzusetzen sind. An die Schere, fertig, los!