Der Trailer zu «All In: The Fight for Democracy». Amazon Prime

Darum gehts Wir behalten die Streamingdienste im Blick und stellen dir jeden Donnerstag die besten Neustarts vor.

In einer Doku erklären Expertinnen und Experten, welche Probleme die USA mit ihrem Wahlrecht haben.

Ausserdem rollt der «American Horror Story»-Produzent die Geschichte einer bösartigen Krankenpflegerin auf.

«All In: The Fight for Democracy»

Inmitten der heissen Phase zur US-Präsidentschaftswahl veröffentlicht Amazon Prime einen Dokumentarfilm, der für Wirbel sorgen dürfte. «Wenn das Wählen wirklich allen in Amerika zugänglich gemacht würde, würde dies die Zukunft dieser Nation verändern», so Stacey Abrams in «All In: The Fight for Democracy».

Vor zwei Jahren liess sich die demokratische US-Politikerin als erste schwarze Frau für den Posten als Gouverneurin des republikanisch geprägten US-Bundesstaats Georgia aufstellen – schlussendlich machte ihr Gegner das Rennen.

Abrams setzt sich ein

Doch wie herauskam, hatte dieser seinen Wahlerfolg mit umstrittenen Methoden erzielt. Abrams’ Erkenntnis: Marginalisierte Bürgerinnen und Bürger werden gezielt vom Wählen abgehalten. Sie kündete an, dagegen vorzugehen – und hält ihr Wort.



Nun zeigt Amazon Prime einen Dokumentarfilm vom Regieduo Liz Garbus und Lisa Cortés, der sichtbar macht, welche Probleme es in den USA hinsichtlich des demokratischen Wahlrechts gibt und wie Menschen bis heute unterdrückt und vom Wählen ausgeschlossen werden.

Janelle Monáe ist auch dabei

Neben Abrams zeigen auch Historikerinnen und Historiker, Menschen aus der Politik sowie aktivistische Personen, was beim Wählen falsch läuft.

Den Soundtrack zum Film liefert Janelle Monáe, mit ihrem Song «Turntables» thematisiert sie die soziale Ungleichheit und macht sich gegen Rassismus stark.

«All In: The Fight for Democracy» gibts ab dem 18. September auf Amazon Prime. Den Trailer findest du oben.

«Ratched»

Mit «One Flew Over the Cuckoo's Nest» wurde die Figur der bösartigen Krankenpflegerin Mildred Ratched berühmt. Nun widmet der «American Horror Story»-Produzent Ryan Murphy ihr eine eigene Serie.

«Ratched» erzählt die Vorgeschichte ab 1947, nämlich wie Mildred Ratched (Sarah Paulson) von ihrer Kindheit im Waisenhaus geprägt wurde und im psychiatrischen Gesundheitswesen zur Oberpflegerin aufstieg, die Experimente an Patientinnen und Patienten ausführt.

Wie tickt Ratched wirklich?



Murphy erklärt bei «Variety», dass er Pflegerin Ratched als Symbol für Machtmissbrauch sieht. «Was interessant war, war der Versuch, aus einem sehr kalten Ruf einen emotionalen Charakter zu schaffen und jedes kleine Detail über ihre Kindheit, ihre Beziehungen, ihre Sexualität herauszufinden.»

Üblicherweise würden die Leute von Ratched denken, sie sei verschlossen, grausam und gefühllos, so Murphy weiter.

«Ratched» gibts ab dem 18. September auf Netflix. Hier der Trailer.

Der Trailer zu «Ratched». Netflix