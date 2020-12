«Another Reality»

«Wenn ich jetzt Achim heissen würde statt Ahmad, dann würde die ganze Welt anders aussehen. Dann wär ich vielleicht Fussballprofi geworden», so ein Protagonist in «Another Reality».

Zeit hinter Gittern

Die Protagonisten schildern, welche Regeln in ihrer Welt gelten, in der die Ehre an oberster Stelle steht: Der Dokumentarfilm will die Lebensrealitäten der fünf Männer zeigen, zwischen Sportwagen, kriminellen Geschäften und Bandenkriegen.