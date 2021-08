Azealia Banks disst Kanye West: «Diese ‹Donda›-Scheisse ist kompletter Müll»

An der letzten Release-Party für «Donda» setzte Kanye sich auf der Bühne komplett in Brand.

Am Sonntag ist das sehnlichst erwartete zehnte Studioalbum von Kanye West erschienen.

Wochenlang hat Kanye West den Release von «Donda» hinausgeschoben. Am Sonntag ist sein zehntes Studioalbum dann überraschend erschienen – und das, obwohl Apple Music den Release erst für den 3. September angesetzt hat. Doch nun behauptet der 44-jährige Rapper und Designer: «Universal hat mein Album ohne meine Erlaubnis veröffentlicht.»

Weiter gibt er an, dass seine Plattenfirma «Jail pt 2» blockiert hätte. So war Track 24 des Albums am Sonntag tatsächlich weder auf Spotify noch auf Apple Music abspielbar. Es handelt sich beim Song um ein Feature mit Musiker Marilyn Manson (52), gegen den wegen sexueller Misshandlung ermittelt wird, und Rapper DaBaby (29), der wegen homophober Äusserungen von mehreren Festivals gestrichen wurde.