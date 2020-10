Rapperswil-Jona SG, 24.10.2020: Zwischen 14 Uhr und 21.15 Uhr hat die Kapo SG in Rapperswil-Jona an der Rütistrasse und am Bahnhof Rapperswil Poserkontrollen durchgeführt. Fünf Personen wurden wegen technischen Änderungen und zwei weitere wegen Verursachung von vermeidbarem Lärm zur Anzeige gebracht. Drei Autos mussten vor Ort stillgelegt werden.

Mehrere Patrouillen führten am Samstag zwischen 14 Uhr und 21.15 Uhr im Raum Rapperswil-Jona Poserkontrollen durch. Konkret in Rapperswil-Jona an der Rütistrasse und am Bahnhof Rapperswil. Dabei mussten vier Autos beanstandet werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Mitteilung schreibt.