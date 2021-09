Die Band Haim beweisen, dass Pop nicht seicht sein muss.

Die US-Band Haim mit dem Song «Don’t Save Me», erschienen 2012. Das Bild entstand ein Jahr später am Melt! Festival in Deutschland.

Haim, who? Hier gehts zu Andreas Lieblingssong der Woche.

In Episode 61 feiert «Morning Show»-Moderatorin Andrea die Haim-Schwestern.

«Diesmal komm ich etwas aus meiner Comfort Zone», kündigt Andrea ihre «Drei x Drei»-Songauswahl aus. «Es wir poppig.» In der Regel zieht es die «Morning Show»-Moderatorin eher in Richtung Metal und Punk. «Wird bei deinem Song für einmal nicht geschrien?», fragt Radio- und Podcast-Kollege Moe.

Nope. Andrea erklärt: «Es handelt sich um ein Frauen-Trio, sie sind Geschwister und ihr Nachname ist Haim; das ist auch ihr Bandname.» Der Song, den Andrea wählt, heisst «Don’t Save Me» und klingt so:

«Der gute alte Pop-Clap am Ende», kommentiert Freezy. «Ich muss sagen: Für eine Pop-Nummer gefällt mir das sehr gut», so der «Supreme Show»-Co-Host. «Schön produziert, auf jeden Fall», findet auch Moe; seine Schulter habe regelmässig gezuckt.

«Ich finde die Band generell grossartig», meint Andrea. Sie habe «Don’t Save Me» gewählt, weil die Band mit diesem Song erstmals international auf sich aufmerksam machte. Interessant: «Es ist eine amerikanische Band, aber man kennt Haim im europäischen Raum besser als in ihrer Heimat», erklärt Andrea.

Den Durchbruch schafften die Schwestern unter anderem in England, seither ist die Band regelmässig für wichtige internationale Awards nominiert, zuletzt etwa an den Grammys für das Album des Jahres (für «Women in Music Pt. III») sowie die beste Rock-Performance (für «The Steps»).