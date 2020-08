MDMA, Xanax, Gras und Co. Diese Drogen kann man bald gratis in Luzern testen lassen

Wer sich vom Dealer ein paar Pillen oder Trips für die nächste Fete geholt hat, aber keine Lust auf böse Überraschungen hat, kann sich seinen Stoff in Zukunft auch in Luzern an der Murbachstrasse testen lassen. Der Verein Kirchliche Gassenarbeit startet am 14. September das dreijährige Pilotprojekt Drogeninformation Luzern (DILU), das ein Drug Checking Service anbieten wird.