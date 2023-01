Diese Corona-Mails lassen an Bersets Unwissenheit zweifeln

«Freundliche Grüsse auch von Bundesrat Berset»

«Wir verschieben die Publikation der konkreten Beispiele. Es wäre ein falsches Signal (Krise ist fertig usw.). Im Moment [sind] die restlichen Themen auf Kurs. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Bundesrat Berset findet Ihren ‹Interview›-Vorschlag interessant. Soll ich mit Werner De Schepper weiterschauen, ob, wie, usw.», schreibt Peter Lauener per E-Mail an Ringier-Chef Marc Walder. In De Scheppers Magazin «Interview by Ringier» erscheint Berset später tatsächlich.

Bundesräte wollen Klärung

Berset verurteilte seinerseits am WEF in Davos scharf, dass die «Schweiz am Wochenende» mit der E-Mail-Affäre an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es sei nicht in Ordnung, dass so viele Informationen aus einem laufenden Verfahren in den Medien veröffentlicht werden. Für die anderen Bundesräte ist es derweil schwerwiegender, dass das Vertrauensverhältnis im Gremium nach den Leaks nachhaltig gestört ist.