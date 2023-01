Neuer Haartrend: Hair Cycling macht deine Haare weicher und stärker

In den letzten Wochen kam man am Beauty-Trend Skin Cycling kaum vorbei. Bei der Hautpflege-Methode werden verschiedene Wirkstoffe an verschiedenen Abenden angewendet, dazwischen gibt es Ruhetage fürs Gesicht. So soll die Haut schonend in Bestform gebracht werden. Offensichtlich funktioniert das dermassen gut, dass der Trend jetzt auf die Haare überspringt: Hair Cycling ist der neue Star am Pflegehimmel und wird bei Tiktok bereits gehypt.