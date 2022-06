Bern: Diese Elch-Babys gibt es am Samstag zum ersten Mal zu bestaunen

Die Elch-Zwilinge waren bisher abgeschirmt von Parkgästen. Am Samstag sollen sie zum ersten Mal ins grosse Gehege, wo Gäste sie sehen können.

Im Dählhölzli des Berner Tierparks haben Elch-Zwillinge das Licht der Welt erblickt. Sie sind wie alle Elche Mai-Kinder und wurden bereits am 22. Mai geboren. Die frischgebackene Mutterkuh sorge vorbildlich für den hochbeinigen Nachwuchs, schreibt der Tierpark in einer Mitteilung. Damit sich Mutter und Jungtiere einleben konnten, bewohnten sie bisher ein vom Trubel abgeschirmtes Gehege. Nun sollen die beiden Jungtiere mit ihrer Mutter in die grosse Anlage gelassen werden.