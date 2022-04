Salzarm essen: Diese elektrischen Stäbchen simulieren salzigen Geschmack

Laut der Weltgesundheitsorganisation nehmen erwachsene Japanerinnen und Japaner doppelt so viel Salz zu sich, wie empfohlen. Das war Anlass für den japanischen Lebensmittelkonzern K.K. Kirin Holdings, ein kleines Technologie-Wunder in Auftrag zu geben: intelligente Essstäbchen.

1,5-fach erhöhter Salzgeschmack

Mit schwachem Strom löst ein kleines Gerät Natriumionen aus der Nahrung, die mit den Essstäbchen zum Mund geführt werden. Das soll den Salzgeschmack 1,5-fach erhöhen und zu viel Salzkonsum verhindern, so Technologie-Professor Homei Miyashita, der die Stäbchen mit Mitarbeitenden der Meiji University's School of Science entwickelte.

Guter Geschmack ohne Kompromisse – die klassische japanische Küche mit intensivem umami -Geschmack muss so an nichts einbüssen.

Ab wann ist viel Salz zu viel?

Eine Foodtech-Erfindung für die Gesundheit. Doch was ist nun eigentlich die richtige Menge an Salz? Auch in der Schweiz wird laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit fast doppelt so viel Salz konsumiert, als von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen. Fakt ist aber auch: Salz ist lebenswichtig für uns Menschen.