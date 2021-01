Schwerer Covid-19-Verlauf : Diese Erkrankung macht Corona für dich deutlich gefährlicher

Rund 1,5 Millionen Menschen in der Schweiz leiden an Bluthochdruck. Für sie verläuft eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 häufiger lebensbedrohlich.

Ein deutlich grösseres Risiko haben einer Studie aus Deutschland zufolge Personen, die an hohem Blutdruck leiden. Bei ihnen verläuft eine Covid-19-Erkrankung rund viermal häufiger lebensbedrohlich als bei Personen mit einwandfreiem Blutdruck.

In der Schweiz hat Schätzungen zufolge jede vierte erwachsene Person einen erhöhten Blutdruck – das sind rund 1,5 Millionen Menschen. Viele Betroffene wissen davon jedoch nichts, weil Bluthochdruck zunächst keine Beschwerden verursacht. Die Auswirkungen sind jedoch fatal, wie die Schweizerische Herzstiftung schreibt : Hirnschlag, Herzinfarkt, Angina pectoris, Herzschwäche (Herzinsuffizienz), Durchblutungsstörungen in den Beinen oder Nierenschäden können die Folgen sein.

Rund vier Mal häufiger lebensbedrohlich

Für die im Fachjournal «Nature Biotechnology» veröffentlichte Studie untersuchte das Team, zu dem auch Virologe Christian Drosten zählte, 114’761 Zellen, die aus Nasen-Rachen-Abstrichen von 48 Patienten stammen. 32 von diesen waren an Corona erkrankt, 16 galten als nicht infiziert.

Dabei zeigte sich, dass Menschen mit hohem Blutdruck bereits vor einer Corona-Infektion viele entzündete Zellen aufweisen. Nach einer Infektion kann es bei Patienten mit Bluthochdruck zu einer extremen Immunreaktion kommen und in weiterer Folge zu einem schweren Corona-Krankheitsverlauf mit Organschäden oder schweren Lungenentzündungen. Die Immunaktivierung sei der entscheidende Faktor, der bei Bluthochdruck zum erhöhten Risiko von schwerem Covid-19 beitrage, urteilt das Team in seiner Studie.

Bei Patienten mit Bluthochdruck sei die Corona-Erkrankung sogar vier Mal so oft lebensbedrohlich wie bei Menschen ohne erhöhte Werte. «Erhöhte Entzündungswerte sind unabhängig vom Herz-Kreislauf-Status immer ein Warnsignal, dass die Covid-19-Erkrankung schwer verlaufen wird», gibt Kardiologe Ulf Landmesser, ärztlicher Leiter an der Berliner Charité, in einer Pressemitteilung bekannt.