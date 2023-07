Ferienzeit: Europäische Flughäfen mit den meisten Problemen

Am Humberto Delgado Flughafen in Lissabon waren es gut 51 Prozent der Flüge – europaweit am zweitmeisten.

Am Flughafen Gatwick in London gab es im Juni dieses Jahres hingegen Komplikationen mit 54 Prozent der Flüge – damit ist es der Flughafen mit den meisten Störungen.

Zu Spitzenzeiten stehen Reisende am Flughafen Zürich bis zu einer Stunde an – ein- und ausgehende Flüge sind aber von verhältnismässig wenigen Problemen betroffen.

Hier erfährst du, welche europäischen Flughäfen am meisten Flug-Komplikationen haben, und welche am wenigsten.

Im Zuge der Ferienzeit in den Sommermonaten steht ein Ansturm von Flugreisenden an den Flughäfen an.

Um zu sehen, wie die Flughäfen bisher mit dem Andrang fertig werden, hat das Unternehmen Airhelp Verspätungen und Annullierungen im Juni an europäischen Flughäfen analysiert, wie «Bloomberg» berichtet. Dabei kam heraus, dass der Flughafen Gatwick in London die höchste Störungsrate mit 54 Prozent der Flüge hatte, während der Flughafen Helsinki in Finnland mit 18 Prozent am reibungslosesten lief.

Die Flughäfen der Schweiz befinden sich im Mittelfeld – sie gehören weder zu den besten noch zu den schlechtesten zehn. Zu Spitzenzeiten stehen Reisende am Flughafen Zürich zwar bis zu einer Stunde an, ein- und ausgehende Flüge sind aber von verhältnismässig wenigen Problemen betroffen.

Hohe Nachfrage trotz hoher Preise

Einige der verkehrsreichsten Flughäfen, wie Schiphol in Amsterdam und Heathrow in London, befinden sich im Mittelfeld: Am Amsterdamer Flughafen Schiphol, der 2019 72 Millionen Passagiere abfertigte, waren 36 Prozent der Flüge betroffen, während in Heathrow, der 2019 fast 81 Millionen Passagiere abfertigte, fast 40 Prozent der Flüge ausfielen. Derweil sind viele Flugticketpreise so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Besonders Spanien erlebt einen starken Zustrom von internationalen Touristen.