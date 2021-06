Fernweh stillen - Diese europäischen Städte wollen wir jetzt sehen

Manchester: Nicht nur für Fussballfans!

Bilbao: Zeitgenössische Kunst & mittelalterliche Mauern

Das berühmte Kunstmuseum «Guggenheim» von Architekt Franz Gehry befindet sich nur zwei Strassen vom Herzen der mittelalterlichen Altstadt entfernt. So reist man in wenigen Schritten von der Moderne in die Vergangenheit. Der Guggenheim-Museumsbesuch ist ein Must in Bilbao, den Hunger danach stillt man in der über 100-jährigen Casa Rufo, zum Beispiel mit einem Txuleton-Steak. Wer Glück hat, ist in der Stadt, wenn der «Sunday Market» stattfindet. Ansonsten entdeckt man im Azkuna Zentroa, das vom Designer Philippe Starck in einem ehemaligen Weinkeller geschaffen wurde, spannende Architektur und vielfältige Unterhaltung, von Shops über Restaurants bis zu einem Ausstellungsraum und einem Theater. Wer sich eher für Leckereien interessiert, schaut im Mercado de la Ribera, der grössten überdachten Markthalle Europas, vorbei.