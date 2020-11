1 / 7 Diese leeren Insektennester hat Raphael Portner an einer schwer zugänglichen Stelle in seinem Wintergarten gefunden. Leser-Reporter Diese Bilder aus Australien erinnerten ihn an die Nester, die er bei sich gefunden hat. Facebook/Mumswhoclean Laut dem Insektenforscher Hannes Baur handelt es sich dabei um die Nester der Orientalischen Mörtelwespe (Sceliphron curvatum). Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Darum gehts Ein Leser-Reporter hat exotische Wespennester in seinem Wintergarten gefunden.

Dabei handelt es sich um die Brutzellen der Orientalischen Mörtelwespe.

Laut dem Insektenforscher Hannes Baur nimmt die Population der invasiven Wespenart zu.

Die Tiere sind für Mensch und Umwelt aber nicht gefährlich.

Raphael Portner aus Lützelflüh BE hat neulich einen exotischen Fund in seinem Wintergarten gemacht. An einer schlecht zugänglichen Stelle fand er mehrere Tongefässe, die am Holz angebracht waren. «Erst beim Entfernen habe ich gemerkt, dass es wohl Kokons von irgendwelchen Insekten sind. Ich habe mich gewundert, was das sein könnte, da ich noch nie solche Kokons gesehen habe.»

Erst als er am Mittwoch von der Frau las, die in Australien mysteriöse Insektennester im Badezimmer gefunden hatte, sei er wieder hellhörig geworden. «Sie haben mich gleich an die Kokons erinnert, die ich kürzlich gefunden habe», sagt der 37-Jährige. Im Gegensatz zur australischen Frau hatte Portner aber keine Angst vor den Nestbewohnern. «In der Schweiz gibt es ja kaum gefährliche Insekten. In Ländern wie Australien hätte ich da mehr Respekt, weil es dort wirklich gefährliche Tiere gibt.»

Wespen aus Asien

Bei den gefundenen Kokons handelt es sich laut dem Insektenforscher Hannes Baur um die Brutzellen der Orientalischen Mörtelwespe (Sceliphron curvatum). «Das ist eine exotische, invasive Wespenart aus Indien und Nepal», sagt der Kurator für Entomologie vom Naturhistorischen Museum Bern.

Wie die Wespenart ihren Weg von Asien nach Europa gefunden hat, kann Baur nicht mit Gewissheit sagen. «Erste Exemplare wurden in Europa schon vor rund vierzig Jahren in der Steiermark gesichtet.» Baur kann sich vorstellen, dass die Brutzellen der Mörtelwespe in Hohlräumen von Handelswaren von Asien nach Europa eingeschleppt wurden. «Wenn sie dann hier in einem lebensfreundlichen Umfeld landen, können sie sich gut vermehren.»

Population nimmt zu

Gerade in den letzten Jahren hat der Entomologe eine Zunahme der Population beobachtet. «Ich hatte viele Anfragen von Leuten, die solche Nester oder Wespen bei mir zur Untersuchung gegeben haben.» Er selbst konnte die Wespen letztes Jahr auch bei sich zu Hause sehen. Dass die Wespenart Schäden anrichte oder heimische Arten verdränge, sei Baur jedoch nicht bekannt.